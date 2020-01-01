Новый функционал камер автофиксации заработает уже сегодня: подробности

Теперь водителей в автоматическом режиме будут штрафовать и за езду по полосам общественного транспорта.

Как известно, на прошлой неделе в МВД заявили о том, что начиная с 15 февраля, сегодняшнего дня, функционал камер автоматической фиксации скорости будет расширен. Камеры теперь смогут распознавать не только превышение скорости, но и проезд по полосе общественного транспорта.

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Новую опцию пока запустят только на улице Дружбы Народов 36, где водители чаще всего нарушают данный пункт ПДД. В дальнейшем эту функцию планируют ввести и для остальных камер, которые расположены в Киеве.

Замначальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что особенности новой функции камеры были учтены. Так, водителей не будут привлекать в ответственности если они выехали на общественную полосу для совершения поворота или разворота.

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На данный момент многое остается непонятным. К примеру, если разметку засыплет снегом, то сможет ли камера считать нарушение и оштрафовать водителя за езду по полосе общественного транспорта. Вероятнее всего, о таких моментах расскажут сами водители или же представители МВД в ближайшие пару дней.

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