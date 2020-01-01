Переключиться на мобильную версию

Новый функционал камер автофиксации заработает уже сегодня: подробности

Комментариев: 0
Теперь водителей в автоматическом режиме будут штрафовать и за езду по полосам общественного транспорта.
Новый режим работы камер заработал ровно в полночь
Новый режим работы камер заработал ровно в полночь
Патрульная полиция

Как известно, на прошлой неделе в МВД заявили о том, что начиная с 15 февраля, сегодняшнего дня, функционал камер автоматической фиксации скорости будет расширен. Камеры теперь смогут распознавать не только превышение скорости, но и проезд по полосе общественного транспорта.

Читай также: С 15 февраля водителей будут штрафовать за езду по выделенной полосе

Новую опцию пока запустят только на улице Дружбы Народов 36, где водители чаще всего нарушают данный пункт ПДД. В дальнейшем эту функцию планируют ввести и для остальных камер, которые расположены в Киеве.

Замначальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что особенности новой функции камеры были учтены. Так, водителей не будут привлекать в ответственности если они выехали на общественную полосу для совершения поворота или разворота.

Читай также: "Писем счастья" больше не буде: что придумали в МВД

На данный момент многое остается непонятным. К примеру, если разметку засыплет снегом, то сможет ли камера считать нарушение и оштрафовать водителя за езду по полосе общественного транспорта. Вероятнее всего, о таких моментах расскажут сами водители или же представители МВД в ближайшие пару дней.

Вам также будет интересно:

Поделись:
Теги: камеры видеофиксации, МВД, Нацполиция, нарушение ПДД, штрафы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь