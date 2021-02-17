Евробляхи можно будет растаможить за 1 тысячу евро - Гетманцев

Глава комитета уточнил, что подобная акция будет разовой.

Растаможить можно будет только те авто, которые ввезли до 1 января 2021 года depositphotos

Уже в скором времени украинцам могут разрешить растамаживать евробляхи на льготных условиях. О возможности растаможить автомобили за 1 тысячу евро рассказал Данило Гетманцев.

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Пока речь идет о растаможке всех автомобилей, которые были ввезены в страну до 1 января 2021 года. Точной даты глава финансово-налогового комитета Гетманцев не назвал, при этом он отметил, что голосование в Верховной Раде должно пройти скоро.

“Человек оплачивает эту сумму, это разовая акция и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу“, - сказал Гетманцев.

Ситуация с растаможкой евроблях в Украине достаточно неоднозначная. Так, начиная с 23 февраля 2019 года в Украине начал действовать общий режим растаможки автомобилей по полной ставке. Так, с 24 мая 2019 года владельцы авто на еврономерах должны были платить штрафы, но тогда их введение отсрочили до 22 августа.

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Уже 12 сентября 2019 года в Верховной Раде приняли закон об отсрочке штрафных санкций до 12 декабря того же года. 2 октября 2019 года введение штрафов для евроблях снова отложили, на этот раз до 1 января 2020 года.

В октябре 2020 года в Кабмине снова разрешили штрафовать водителей авто на еврономерах, а в январе 2021 в ВР подали два законопроекта, которые должны урегулировать данный вопрос в Украине (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).

В свою очередь в МВД в начале февраля 2021 года пообещали не трогать владельцев авто на еврономерах, пока в ВР не урегулируют этот вопрос.

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