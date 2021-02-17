Права и техпаспорт в "Дии" приравняли к физическим документам

Сами электронные права появились в Украине примерно год назад.

Ранее не все признавали юридическую силу электронных прав и техпаспорта Скриншот/Facebook

Теперь электронные права и техпаспорт имеют такую же законную силу, как и физические аналоги этих документов. Об этом рассказал Михаил Федоров на своей страничке в Facebook.

Читай также: Права и техпаспорт в “Дия“: проблемы и варианты решения

По словам министра, недавно был принят закон, который приравнял цифровые документы доступные в приложении Дия к их физическим аналогам.

Среди прочего жизнь автомобилистов станет легче, ведь к физическим аналогам были приравнены водительские права, техпаспорт и страховка.

“Год назад водительские права появились в смартфоне – 4-е электронные в Европе!“, - похвастался успехами Михаил Федоров.

Так, ранее юридическая сила данных документов определялась только Постановлением правительства. Теперь же депутаты проголосовали за соответствующий закон и водители теперь могут не волноваться, когда показывают полиции электронные права или техпаспорт.

Вам также может быть интересно: