Права и техпаспорт в "Дии" приравняли к физическим документам
Теперь электронные права и техпаспорт имеют такую же законную силу, как и физические аналоги этих документов. Об этом рассказал Михаил Федоров на своей страничке в Facebook.
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По словам министра, недавно был принят закон, который приравнял цифровые документы доступные в приложении Дия к их физическим аналогам.
Среди прочего жизнь автомобилистов станет легче, ведь к физическим аналогам были приравнены водительские права, техпаспорт и страховка.
“Год назад водительские права появились в смартфоне – 4-е электронные в Европе!“, - похвастался успехами Михаил Федоров.
Так, ранее юридическая сила данных документов определялась только Постановлением правительства. Теперь же депутаты проголосовали за соответствующий закон и водители теперь могут не волноваться, когда показывают полиции электронные права или техпаспорт.
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