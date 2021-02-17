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Права и техпаспорт в "Дии" приравняли к физическим документам

Комментариев: 2
Сами электронные права появились в Украине примерно год назад.
Ранее не все признавали юридическую силу электронных прав и техпаспорта
Ранее не все признавали юридическую силу электронных прав и техпаспорта
Скриншот/Facebook

Теперь электронные права и техпаспорт имеют такую же законную силу, как и физические аналоги этих документов. Об этом рассказал Михаил Федоров на своей страничке в Facebook.

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По словам министра, недавно был принят закон, который приравнял цифровые документы доступные в приложении Дия к их физическим аналогам.

Среди прочего жизнь автомобилистов станет легче, ведь к физическим аналогам были приравнены водительские права, техпаспорт и страховка.

“Год назад водительские права появились в смартфоне – 4-е электронные в Европе!“, -  похвастался успехами Михаил Федоров.

Так, ранее юридическая сила данных документов определялась только Постановлением правительства. Теперь же депутаты проголосовали за соответствующий закон и водители теперь могут не волноваться, когда показывают полиции электронные права или техпаспорт.

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Теги: документы, Дия, приложение, Михаил Федоров, электронные права
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.02.2021, 13:10
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гость  (аноним)  17.02.2021, 12:52
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гость
Ну в свете последних предложений о подкатегориях и допусках только в электронном формате и можно предъявить. Ну или таскать с собой в папке "библию" на 4х листах.Особенно с переводом на английский или французский для поездки в Европу
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