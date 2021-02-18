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"Мусор из Европы бесплатно": Гетманцев о новом законопроекте по евробляхам

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Депутаты хотят ввести экологический стандарт для растаможки автомобилей.
Пока законопроект находится на стадии обсуждения
Пока законопроект находится на стадии обсуждения
depositphotos

Буквально недавно мы рассказывали о том, что вскоре должен появится новый законопроект по растаможке автомобилей. Данил Гетманцев говорил о растаможке за 1 тысячу евро для всех автомобилей, которые ввезли в Украину до 1 января 2021 года.

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При этом, недавно Гетманцев прокомментировал журналистам законопроект о растаможке и назвал несколько интересных нюансов. Помимо сниженной таможенной стоимости, в законопроекте также будет идти речь об экологических нормах.

На данный момент рабочая группа работает над тем, чтобы убрать коррупционную составляющую при оформлении транспортных средств в Украине. Также депутаты хотят прописать законопроект таким образом, чтобы в Украину могли завозить реально хорошие авто из-за рубежа, по приемлемым ценам.

“Мы не будем идти по пути ввоза на территорию Украины утилизированных в Европе автомобилей с низкими стандартами экологии и бесплатно“, - уточнил Гетманцев.

На данный момент нет никакой информации ни касательно экологического стандарта, ни касательно непосредственной стоимости растаможки. Также неизвестно, когда новый законопроект могут подать в Верховную Раду.

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Теги: евробляхи, Гетманцев, экологический стандарт, законопроект, авто из Европы
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CCS    18.02.2021, 15:18
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CCS
Київ останній рік займає перші місця по забруденню повітря саме через засилля мотлоху на дорогах. А брудне повітря - це серцеві і онкологічні захворювання і смерть внаслідок цього. Тож продовжуємо боротись за права євробляхерів, бо "воно ж нас не парить". Це вже не кажучи про те, ЯК ВОНИ ЇЗДЯТЬ!
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