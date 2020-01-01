В МВД напомнили как зарегистрировать мопед: какие нужны документы
На украинских дорогах можно встретить не только автомобили. Так, довольно часто на дорогах, особенно в крупных городах, люди колесят по улицам на мопедах.
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Это транспортное средство очень популярно среди людей, которые работают в службах доставки, ведь мопеды достаточно компактны и экономичны. К сожалению, около 80% от всех мопедов на украинских дорогах ездят без номеров, а это означает, что они не зарегистрированы должным образом через СЦ МВД.
Это в корне не верно, ведь любое механическое транспортное средство согласно ПДД должно числится на учете в МВД. Именно поэтому в ГСЦ МВД в Facebook решили напомнить украинцам, как можно зарегистрировать мопед. Для этого нужно иметь:
- паспорт
- идентификационный код
- документы, которые подтверждают правомерность покупки, получения или таможенного оформления ТС
- сертификат соответствия транспортного средства.
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Если мопед покупается не из салона, то его обязательно привезти в СЦ МВД, для проведения обязательного экспертного осмотра.
Также водителям мопедов напомнили, что они должны одевать светоотражающую одежду и шлемы.
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