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В МВД напомнили как зарегистрировать мопед: какие нужны документы

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Практически 80% мопедов на украинских дорогах ездят без номеров.
Большинство мопедов в Киеве ездят без номеров
Большинство мопедов в Киеве ездят без номеров
depositphotos

На украинских дорогах можно встретить не только автомобили. Так, довольно часто на дорогах, особенно в крупных городах, люди колесят по улицам на мопедах.

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Это транспортное средство очень популярно среди людей, которые работают в службах доставки, ведь мопеды достаточно компактны и экономичны. К сожалению, около 80% от всех мопедов на украинских дорогах ездят без номеров, а это означает, что они не зарегистрированы должным образом через СЦ МВД.

Это в корне не верно, ведь любое механическое транспортное средство согласно ПДД должно числится на учете в МВД. Именно поэтому в ГСЦ МВД в Facebook решили напомнить украинцам, как можно зарегистрировать мопед. Для этого нужно иметь:

  • паспорт
  • идентификационный код
  • документы, которые подтверждают правомерность покупки, получения или таможенного оформления ТС
  • сертификат соответствия транспортного средства.

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Если мопед покупается не из салона, то его обязательно привезти в СЦ МВД, для проведения обязательного экспертного осмотра.

Также водителям мопедов напомнили, что они должны одевать светоотражающую одежду и шлемы.

ГСЦ МВД

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Теги: МВД, регистрация, мопед, сервисный центр, документы
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