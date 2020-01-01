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Результаты проверок топлива станут общедоступными: что известно

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В скором времени украинцы с легкостью смогут узнать о качестве топлива на той или иной АЗС.
Проверки стараются проводить неожиданно, чтобы узнать о реальном качестве топлива
Проверки стараются проводить неожиданно, чтобы узнать о реальном качестве топлива
depositphotos

В скором времени в Украине начнут проверять топливо на АЗС, при этом результаты будут находиться в открытом доступе для всех желающих. Так, каждый потребитель сможет узнать, топливом какого качества он заправляется на той или иной АЗС.

Соответствующей информацией поделились в Госэкоинспекции.

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У всех органов, которые осуществляют контроль за рынком топлива, есть единая система, в которой содержится вся самая оперативная информация о том, насколько опасна та или иная продукция, которую удалось обнаружить контролирующим органам.

На данный момент все территориальные и межрегиональные подразделения инспекции работают с системой в режиме тестирования. То есть пока простые люди не могут ознакомиться с результатами проверки.

“В ближайшее время Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обеспечит лицензию на пользование этим программным продуктом для работников ГЭИ с помощью персонального ЭЦП. После этого соответствующая информация о нарушениях на АЗС и АЗГС будет доступна для граждан“, - отметили в экоинспекции.

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Как только сервис заработает, найти поставщиков и распространителей некачественного топлива можно будет здесь.

Чтобы выявить места, где потенциально могут продавать некачественное топливо проводятся внеплановые проверки, во время которых проверяется не только документация, но и сам состав топлива на АЗС.

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Теги: топливо, АЗС, качество, проверки, Госэкоинспекция
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