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Новое поколение Kia Cerato представили в Детройте

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Новый Киа Черато крупней предшественника, но за счет нового вариатора он экономичней.
Новое поколение Kia Cerato представили в Детройте
© autoblog.com
Фото 1/18
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
  • 2019 Kia Forte (Cerato)
Новое поколение Kia Cerato представили в Детройте
2019 Kia Forte (Cerato)
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Корейцы представили на автосалоне в Детройте новое поколению седана Kia Forte, который в Украине и России известен под названием Cerato.

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Новый Черато оснастили бесступенчатой трансмиссией, хотя раньше она комплектовалась шестидиапазонным “автоматом“. Вариатор Kia разработала самостоятельно. Он умеет имитировать смену виртуальных ступеней. Новая трансмиссия также позволила снизить уровень шума в салоне и улучшить экономичность.

Как и раньше, седан доступен с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 149 л.с. и 180 Нм крутящего момента.

После смены поколения Kia Cerato стал немного длиннее, шире и выше. Объем багажного отсека седана теперь составляет 427 литров, хотя у модели предыдущего поколения, представленной на российском рынке, этот показатель равняется 482 литрам.

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Из высокопрочной стали изготовлены 54 процента компонентов конструкции Forte. От предшественника модель также отличается геометрией подвески и подрамниками. Жесткость кузова четырехдверки на 16 процентов выше, чем у модели прошлого поколения.

Список доступного оборудования включает в себя светодиодные фары головного света, мультимедийную систему с восьмидюймовым сенсорным экраном, Apple CarPlay и Andorid Auto, беспроводную зарядку для мобильных гаджетов, 320-ваттную аудиосистему, адаптивный круиз-контроль, систему слежения за рядностью движения, а также функцию предотвращения столкновений.

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Теги: Kia, Cerato, Forte, седан, Детройт, корейские авто
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Источник: motor.ru

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