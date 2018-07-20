Появились фото роскошного кабриолета BMW 8-Series
Издание Auto Express опубликовало фотографии кабриолета BMW 8-Series нового поколения. Автомобиль без камуфляжа сфотографировал читатель журнала.
Об этом сообщает Мотор.
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На снимках запечатлен кабриолет в модификации M850i xDrive, оснащенной бензиновой битурбо "восьмеркой" 4.4. Ее мощность составляет 530 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
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В оснащение версии M850i также входит самоблокирующийся задний дифференциал, мощные тормоза с 395-миллиметровыми дисками и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые можно заказать в качестве опции.
Ранее сообщалось о том, что Porsche 911 станет гибридом.
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