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Появились фото роскошного кабриолета BMW 8-Series

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Эксклюзивными фотографиями поделился читатель журнала.
"Сотню" купе набирает за 4,9 секунды
"Сотню" купе набирает за 4,9 секунды
ain Pollo/autoexpress.co.uk

Издание Auto Express опубликовало фотографии кабриолета BMW 8-Series нового поколения. Автомобиль без камуфляжа сфотографировал читатель журнала.

Об этом сообщает Мотор.

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На снимках запечатлен кабриолет в модификации M850i xDrive, оснащенной бензиновой битурбо "восьмеркой" 4.4. Ее мощность составляет 530 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Трехлитровый шестицилиндровый агрегат выдает 320 сил и 680 Нм крутящего момента
Трехлитровый шестицилиндровый агрегат выдает 320 сил и 680 Нм крутящего момента
ain Pollo/autoexpress.co.uk

Для восьмой серии также будет доступен дизель
Для восьмой серии также будет доступен дизель
ain Pollo/autoexpress.co.uk

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В оснащение версии M850i также входит самоблокирующийся задний дифференциал, мощные тормоза с 395-миллиметровыми дисками и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые можно заказать в качестве опции.

Ранее сообщалось о том, что Porsche 911 станет гибридом.

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Теги: BMW 8-Series, кабриолет, фото
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