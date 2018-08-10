В Украину доставили самый роскошный и дорогой Audi

Стоимость автомобиля составляет от 2 миллионов гривен.

Новый Audi Q8 2019 совсем недавно поступил в производство, а его уже заметили в Украине. Судя по фото, кроссовер Ауди только-только привезли в Киев.

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Audi Q8 – флагман во внедорожной линейке немецкой марки. При длине в 4986 мм и колесной базе в 3000 мм он почти какой же, как Audi Q7, но при этом является пятиместным.

Именно на Audi Q8 2019 дебютирует новая фирменная решетка радиатора. К тому же, у него стремительный профиль с высокой оконной линией и большим углом наклона задних стоек.

Бензиновый мотор развивает 340 л. с., а дизели – 231 и 286 л. с vpolproduction

В салоне Ауди кью-8 – сразу три дисплея. Один из них служит виртуальной приборкой, второй – отведен для мультимедиа, а третий – заменяет кнопки климата. Спортивные передние кресла разделены высоким центральным тоннелем. У Audi Q8 приличный багажник – 650 л.

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