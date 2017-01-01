Мощность позволяет разогнаться всего до 55 км в час, при запасе хода в 100-120 км.

В Киеве засветился очень странный электро-"Гелик" по цене Daewoo

В Киеве засветился очень странный электро-"Гелик" по цене Daewoo

В Украине засветилось еще одно чудо китайской техники. В этот раз это очень странная копия Mercedes Geländewagen с электроприводом. Авто выставили на продажу на ресурсе Авто Риа.

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Раньше передавалось о том, что одна из австрийских компаний переделала настоящий Geländewagen в электрокар в единственном экземпляре. Новинку представлял сам Арнольд Шварценегер и стоимость уникального авто зашкаливала.

Этот электро “Гелик“ намного доступнее - всего 9 300 долларов, что сопоставимо с ценой Daewoo Lanos.

Авто под названием Qifeng K7 меньше и легче оригинала. Мощность позволяет разогнаться всего до 55 км в час, при запасе хода в 100-120 км. Время зарядки - 6-8 часов.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ полиция получила летающие мотоциклы-дроны.