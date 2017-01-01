Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Mercedes представил новый электромикроавтобус EQV

Комментариев: 0
Электромикроавтобус будет глобальным, но нацеленным скорее на китайский рынок, где продолжают ужесточать требования к электрокарам.
Mercedes V-class 2020 года, концепт электрического брата которого покажут в мае
Mercedes V-class 2020 года, концепт электрического брата которого покажут в мае
netcarshow.com

Уже в марте на Международном автошоу в Женеве покажут новенький микровавтобус Mercedes V-class 2020. Тогда же покажут и его полностью электрическую версию EQV - пока в виде концепции.

Читай также: Каким будет очень многообещающий доступный кроссовер Skoda Kamiq 2020

Внешний вид авто еще неизвестен. Он будет точно отличаться от обычной версии V-class 2020 за счет оригинальной фронтальной части и другой оптики. 

Электромикроавтобус будет глобальным, но нацеленным скорее на китайский рынок, где продолжают ужесточать требования к пробегу электрокаров. Сначала хотели сделать гибрид, но запас в 50 км хода показался недостаточным, поэтому в Mercedes решили сделать полностью электрическое авто. Точные характеристики пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что публике представили бюджетный электрокар-пикап.

Поделись:
Теги: электрокар, Китай, Mercedes EQV
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь