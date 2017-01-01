Mercedes представил новый электромикроавтобус EQV
Уже в марте на Международном автошоу в Женеве покажут новенький микровавтобус Mercedes V-class 2020. Тогда же покажут и его полностью электрическую версию EQV - пока в виде концепции.
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Внешний вид авто еще неизвестен. Он будет точно отличаться от обычной версии V-class 2020 за счет оригинальной фронтальной части и другой оптики.
Электромикроавтобус будет глобальным, но нацеленным скорее на китайский рынок, где продолжают ужесточать требования к пробегу электрокаров. Сначала хотели сделать гибрид, но запас в 50 км хода показался недостаточным, поэтому в Mercedes решили сделать полностью электрическое авто. Точные характеристики пока не сообщаются.
Ранее сообщалось, что публике представили бюджетный электрокар-пикап.
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