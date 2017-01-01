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В Женеве представили супер-электрокар с разгоном как у болида Формулы-1

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Ранее Pininfarina разрабатывало знаменитые автомобильные дизайны, а теперь показало уже собственную авторазработку.
В Женеве представили супер-электрокар с разгоном как у болида Формулы-1
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В Женеве представили супер-электрокар с разгоном как у болида Формулы-1
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На Женевском автосалоне показали крутейший электро-гиперкар Pininfarina Battista.Об этом сообщает ТопЖыр.

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Ранее Pininfarina разрабатывало знаменитые автомобильные дизайны, а теперь показало собственную авторазработку.

Самостоятельный дебют марки на авторынке можно назвать очень смелым. По одному электродвигателю на колесу, вместе установка выдает 1900 л. с., что дает возможность разгоняться  до 100 км в час за 2 секунды и до 300 км в ч за 8. Другими словами – на уровне Формулы 1! Запас хода – 450 км на одной зарядке.

Ранее сообщалось, как кузов нового Porsche 911 адаптируется к высокой скорости: Видео.

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Теги: Pininfarina, Формул 1, Женевский автосалон, электроавтомобили
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