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Появились первые живые фото крутого 7-местного кроссовера из Китая

Комментариев: 3
В этот раз китайское авто абсолютно оригинальное - в конструкции нет никакого плагиата.
В дизайне использовались самые модные приемы современного автомобилестроения
В дизайне использовались самые модные приемы современного автомобилестроения
autocentre.ua

Премиальный китайский производитель авто Luxgen представил крутой 7-местный кроссовер Luxgen URX. Об этом сообщает Автоцентр.

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В названии отсылка к популярному кроссоверу Lexus, но в этот раз китайское авто абсолютно оригинальное - в конструкции нет никакого плагиата. Правда, с использованием в дизайне популярных приемов современного автомобилестроения 

Внимание привлекают такие модные элементы, как двухуровневая головная оптика, “бриллиантовая“ передняя решетка и “парящая“ крыша.

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Внутри авто обставлено также по последней моде. Взять только огромный вертикальный экран информационно-развлекательной системы, который возьмет на себя не только роль главного органа управления второстепенными функциями, но и выступит в качестве цифрового щитка приборов.

Под капотом - 1,8-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель мощностью 204 л.с.

Под капотом - 1,8-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель мощностью 204 л.с.
Под капотом - 1,8-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель мощностью 204 л.с.
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что китайские электрокары завоевывают Украину: Сколько стоит у нас кроссовер JAC iEV7S.

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Теги: элитные авто, роскошные авто, китайские авто, Luxgen URX
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.05.2019, 13:30
Оценка:  0
гость
Никакого плагиата, разве что перед полностью нлвенький Ситроен, и задница - скорчившийся Mitsubishi Outlander. А в остальном никакого плагиата, да
гость  (аноним)  19.05.2019, 13:06
Оценка:  0
гость
Если пишут "никакого плагиата", значит - сплошной плагиат!!!
гость  (аноним)  19.05.2019, 12:12
Оценка:  0
гость
О-о-о-о!
Это говно, как раз, для кацапского быдла! Чтобы они там, у себя, все НАХ поубивались!
У кацапов уже есть SSJ, чудненько горят, синим пламенем
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