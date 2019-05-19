Появились первые живые фото крутого 7-местного кроссовера из Китая

В этот раз китайское авто абсолютно оригинальное - в конструкции нет никакого плагиата.

Премиальный китайский производитель авто Luxgen представил крутой 7-местный кроссовер Luxgen URX. Об этом сообщает Автоцентр.

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В названии отсылка к популярному кроссоверу Lexus, но в этот раз китайское авто абсолютно оригинальное - в конструкции нет никакого плагиата. Правда, с использованием в дизайне популярных приемов современного автомобилестроения

Внимание привлекают такие модные элементы, как двухуровневая головная оптика, “бриллиантовая“ передняя решетка и “парящая“ крыша.

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Внутри авто обставлено также по последней моде. Взять только огромный вертикальный экран информационно-развлекательной системы, который возьмет на себя не только роль главного органа управления второстепенными функциями, но и выступит в качестве цифрового щитка приборов.

Под капотом - 1,8-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель мощностью 204 л.с.

Под капотом - 1,8-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель мощностью 204 л.с. autocentre.ua

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