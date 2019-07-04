В июне патрульная полиция оштрафовала 750 пешеходов

Пешеходы нарушают очень часто, создавая весьма опасные ситуации на дороге.

В основном наказывали за переход дороги в неположенном месте, или на красный depositphotos.com

Многим автомобилистам приходило в голову, почему водителей наказывают за нарушения правил, а пешеходов чаще всего нет. Хотя пешеходы нарушают очень часто, создавая весьма опасные ситуации на дороге.

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На самом деле наказывают. В июне только в Киеве полиция поймала на нарушении ПДД 720 пешеходов. В основном - за переход дороги в неположенном месте, или на красный. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Также в ведомстве напомнили о последствиях для пешеходов за нарушение требований правил дорожного движения. Нарушение ПДД предусматривает штраф в размере 51 гривны или письменного предупреждения (ч.1 ст.127 КУоАП);

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За совершение аналогичного нарушения в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 136 гривен (ч.3 ст.127 КУоАП);

Если нарушение создало аварийную ситуацию предусмотрен штраф в размере 170 гривен или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов (ч.4 ст.127 КоАП).

Ранее сообщалось, что водитель из Винницы отсудил у полицейских 11 тысяч гривень "за невнимательность".