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Lexus презентовал идеальный внедорожник для дорог Украины

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Новенький GX Off-Road легко опознать по увеличенному клиренсу, внедорожным шинам и шноркелю.
Под капотом у авто все тот же 4,6-литровый V8 на 297 л. с., как у обычного Lexus GX460
Под капотом у авто все тот же 4,6-литровый V8 на 297 л. с., как у обычного Lexus GX460
Скриншот Youtube

Lexus представил новый концепт крутого внедорожника GX Off-Road. Видео испытания авто бездорожьем Колорадо появилось на Youtube.

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Новенький GX Off-Road легко опознать по увеличенному клиренсу, внедорожным шинам и шноркелю. Кроме того, появились лебедка и багажник на крыше, а передний бампер скошен снизу для увеличения угла въезда.

В багажнике Lexus GX появился специальный органайзер для различной поклажи. Также в комплекте идет специальный прицеп, который раскладывается в палатку с солнечной батареей на крыше.

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А вот под капотом все тот же 4,6-литровый V8 на 297 л. с., с 6-ступенчатой АКПП и полным приводом с понижающей передачей, как и у обычного Lexus GX460.

Ранее сообщалось, что крутой пикап Nissan Navara сделают электрокаром за 19 тысяч долларов.

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Теги: Lexus GX460, видео, внедорожник
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