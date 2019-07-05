Постройка нового Шулявского моста может сильно затянуться - известна причина

Процесс может сильно затянуться из-за торможение вопроса о сносе пятого цеха завода “Большевик".

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У постройки многострадалього Шулявского моста появились новые проблемы. Процесс может сильно затянуться из-за торможение вопроса о сносе пятого цеха завода “Большевик“. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в в эфире телеканала “112 Украина“.

“Нужно снести пятый цех завода “Большевик“, на месте которого должен быть один из съездов. Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать“, - заявил Виталий Кличко.

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Кличко отметил, что для такого решения необходима прежде всего политическая воля.

“Будем переходить к более активным действиям. Нам нужно уложиться в сроки. Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и будет затягивать процесс строительства путепровода“, – добавил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве на полдня перекроют проспект Победы.