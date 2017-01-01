Каким будет обновленный Ford Taurus - новые фото

В первую очередь новый Форд получил другую наружную светотехнику, новые бамперы и декор.

Появились качественные фото обновленного Ford Taurus. Кадры опубликовал Автоцентр.

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Обновленный Taurus - самый большой седан компании и один из немногих, кто еще находится в производстве. Данная модель предназначена для китайского рынка.

В первую очередь новый Форд получил другую наружную светотехнику, новые бамперы и декор. Предлагается только один мотор - мощный двухлитровый двигатель на 245 л.с., с которым разгон до 100 км/ч занимает всего 8,5 с.

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Но самое интересное внутри. На передней панели гигантский 12,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, расположенный вертикально. Поклонников Tesla такой прием вряд ли удивит, зато с обновкой Taurus выглядит куда современнее. Стоимость премиального седана в Китае стартуют с 32 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что появились первые фото нового Volkswagen Golf 2020.