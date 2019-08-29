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В продажу вышел "доступный" кроссовер Renault за 6 тысяч евро

Комментариев: 3
Бюджетный кроссовер на 7 мест в базовой версии продается от 6,2 тыс евро.
В продажу вышел "доступный" кроссовер Renault за 6 тысяч евро
© Сайт производителя
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В продажу вышел "доступный" кроссовер Renault за 6 тысяч евро
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В продажу вышел давно ожидаемый бюджетник от Renault - кроссовер Triber. Об этом сообщает Автоцентр.

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Новинка французского бренда может оторвать большой кусок сектора бюджетных авто. Индия стала первой страной, которая получила новинку.

Стоимость бюджетного кроссовера на 7 мест в базовой версии стартует с 6,2 тыс евро. Оснащенный литровым трехцилиндровым двигателем на 72 л.с. кроссовер Renault также получил ABS, EBD, 14-дюймовые диски, задний парктроник, две подушки безопасности и кондиционер.

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Топовую модификацию оценили в скромные 8,1 тыс евро. Здесь появились колесные диски на 15 дюймов, бесключевой доступ, камера заднего вида, сенсорный экран информационно-развлекательной системы, четыре подушки безопасности, дефлекторы кондиционера для пассажиров второго и третьего рядов.

Ранее сообщалось, что Hyundai представил революционный электрокар с солнечными батареями.

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Теги: Renault Triber, кроссовер, бюджетные авто
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Комментариев (3)
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Лапотники-скот  (аноним)  29.08.2019, 14:49
Оценка:  0
Лапотники-скот
zadneprohodchik 29.08.2019, 14:14Оценка: 0 норм машину трипер не назовут

КАЛЛина тоже
zadneprohodchik    29.08.2019, 14:13
Оценка:  +1
zadneprohodchik
70 л.с. на 7 мест, представляю эти динамику на вариаторе до сотни за неделю
zadneprohodchik    29.08.2019, 14:14
Оценка:  0
zadneprohodchik
норм машину трипер не назовут
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