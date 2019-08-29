В продажу вышел "доступный" кроссовер Renault за 6 тысяч евро
В продажу вышел давно ожидаемый бюджетник от Renault - кроссовер Triber. Об этом сообщает Автоцентр.
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Новинка французского бренда может оторвать большой кусок сектора бюджетных авто. Индия стала первой страной, которая получила новинку.
Стоимость бюджетного кроссовера на 7 мест в базовой версии стартует с 6,2 тыс евро. Оснащенный литровым трехцилиндровым двигателем на 72 л.с. кроссовер Renault также получил ABS, EBD, 14-дюймовые диски, задний парктроник, две подушки безопасности и кондиционер.
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Топовую модификацию оценили в скромные 8,1 тыс евро. Здесь появились колесные диски на 15 дюймов, бесключевой доступ, камера заднего вида, сенсорный экран информационно-развлекательной системы, четыре подушки безопасности, дефлекторы кондиционера для пассажиров второго и третьего рядов.
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