Renault будет продавать электрокар за 10 тысяч долларов в Европе
Уже совсем скоро Renault может начать продавать в Европе электрокроссовер KZ-E за 10 000 долларов. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на слова главы Renault Тьерри Боллоре.
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Надоело, что супер-бюджетные автомобили обычно поставляются на рынки Индии, или Китая? Что же, в течении 5 лет дешевый электрокар может появиться и в Европе.
KZ-E уже продается в Китае за 9 300 долларов. Он оснащен электродвигателем на 44 силы и аккумулятором на 200-250 километров.
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“Не каждый может позволить себе платить суммы, за которые сегодня автопроизводители предлагают свои электромобили. Почти все пытаются производить автомобили в верхнем ценовом сегменте, но мы не должны забывать, что электрический транспорт должен быть доступным“, - сказал Баллор.
Ранее сообщалось, о чем говорит стенд Skoda на автосалоне в Франкфурте.
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