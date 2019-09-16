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Renault будет продавать электрокар за 10 тысяч долларов в Европе

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KZ-E уже продается в Китае за 9 300 долларов.
Электрокроссовер KZ-E от Renault
Электрокроссовер KZ-E от Renault
group.renault.com

Уже совсем скоро Renault может начать продавать в Европе электрокроссовер KZ-E за 10 000 долларов. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на слова главы Renault Тьерри Боллоре.

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Надоело, что супер-бюджетные автомобили обычно поставляются на рынки Индии, или Китая? Что же, в течении 5 лет дешевый электрокар может появиться и в Европе. 

KZ-E уже продается в Китае за 9 300 долларов. Он оснащен электродвигателем на 44 силы и аккумулятором на 200-250 километров.

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“Не каждый может позволить себе платить суммы, за которые сегодня автопроизводители предлагают свои электромобили. Почти все пытаются производить автомобили в верхнем ценовом сегменте, но мы не должны забывать, что электрический транспорт должен быть доступным“, - сказал Баллор.

Ранее сообщалось, о чем говорит стенд Skoda на автосалоне в Франкфурте.

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Теги: бюджетные авто, KZ-E, Renault
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  16.09.2019, 18:00
Оценка:  0
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Производители заинтересованы снять все "пенки" с рынка. Пока не станет нормой электрокар с запасом хода в примерно 400 км, с ценником не отличающимся более чем на 10-20%, будут востребованы и традиционные двигатели.
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