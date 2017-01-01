ТОП-5 электрокаров на Франкфуртском автосалоне, которые могут убить Tesla

Во Франкфурте представили множество интересных авто на электрике, которые могут существенно усложнить жизнь Tesla.

Автомобили Tesla еще совсем недавно были буквально символом электроавтомобилей. Больше нет. На автошоу во Франкфурте представили множество интересных авто на электрике, которые могут существенно усложнить жизнь Tesla.

Porsche Taycan

Porsche Taycan Getty Images

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В первую очередь речь конечно об электрокаре Porsche Taycan. Производители утверждают, что авто не просто составит конкуренцию Tesla Model S, но и превзойдет ее. На полном заряде Taycan может проехать 450 километров, а с помощью супербыстрой зарядки можно зарядиться на 80% всего за 22 минуты.

Концепт Hyundai 45

Концепт Hyundai 45 Getty Images

Hyundai представил наполненный электроникой концепт-кар, на который инженеров вдохновил дизайн самолетов 20-х годов.

Концепт Audi AI: Trail quattro

Концепт Audi AI: Trail quattro Getty Images

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Об этом электрическом внедорожнике мы уже рассказывали ранее. Заявленный пробег - 500 километров. Самое необычное - фары на дронах.

Концепт Mercedes Vision EQS

Концепт Mercedes Vision EQS Getty Images

Mercedes-Benz в свою очередь похвастался фешенебельным электрическим седаном. Полноприводная модель, по слухам, может пойти в серию уже в 2020 году. Заряда авто хватит на 700 километров, а сотню он наберет за менее чем пять секунд.

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Getty Images

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Еще один электрический немец уже от Volkswagen собрал вокруг себя тоже немалую публику во Франкфурте. Компания привезла свой первый серийный электрокар, который был сделан с нуля. Он будет стоить примерно 30 тысяч евро, а запас хода колеблется от 330 до 550 км, в зависимости от комплектации. Авто вот-вот выпустят в продажу.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько будет стоить новый стильный электрокар Honda e.