Будущее за электрическим: О чем говорит стенд Skoda на автосалоне в Франкфурте

Судя по всему, компания достаточно решительно взялась за направление электромобилей.

Автомобильный мир медленно, но уверенно переходит в эру электрики. Тенденция не обошла и Skoda. Что представил на автосалоне во Франкфурте чешский автопроизводитель, рассказал Автоцентр.

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Skoda на салоне в этом году не представила абсолютно новых авто. Тем не менее, ее стенд очень наглядно показывает направления развития компании. В первую очередь бросаются в глаза автомобили на электрике - гибрид CITIGOe iV и полностью электрический SUPERB iV.

Uибрид CITIGOe iV от Skoda Скриншот Youtube

Первые “электрички“ в истории чешского бренда показали еще в мае в Братиславе. Судя по всему, компания достаточно решительно взялась за направление электромобилей. Оба авто обладают хорошим запасом хода и возможностью быстрой зарядки.

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Сообщается, что Skoda вкладывает большие деньги в переквалификацию своих работников и создание сети зарядных станций.

Также Skoda вместе с VW успела запустить проект каршеринга, который использует исключительно электрокары, под названием WeShare.

Ранее сообщалось, что BMW презентовала спорткар с огромными “ноздрями“.