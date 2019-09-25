Самый быстрый в истории марки: В Украине сфотографировали роскошный Aston Martin DBS

С восьмиступенчатым автоматом до 100 км/ч машина разгоняется за 3,4 с, а максималка составляет 340 км/ч.

Это самый мощный и самый быстрый Aston Martin на данный момент topgir.com.ua

В Украине засветился еще одно крутое купе Aston Martin DBS Superleggera. В отличии от киевского Астон Мартина, который сфотографировали недавно, теперь такое же авто попалось в объективе в Виннице. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Это самый мощный и самый быстрый Aston Martin на данный момент. Автомобиль оснащен 5,2-литровым V12 твин-турбо, развивающим 725 л. с. и 900 Н∙м крутящего момента.

С восьмиступенчатым автоматом до 100 км/ч машина разгоняется за 3,4 с, а максималка составляет 340 км/ч. Стоимость Aston Martin DBS в Украине начинается с 8,7 млн. гривен.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время могут презентовать кроссовер на базе Nissan Leaf.