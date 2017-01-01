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Первое официальное фото кроссовера Suzuki за 5 тысяч долларов

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Сейчас сообщают, что минимальная стоимость в 5000 долларов даже завышена - цены начнутся с 4600 долларов.
Новый кроссовер получит литровый трехцилиндровый двигатель мощностью более 60 л.с.
Новый кроссовер получит литровый трехцилиндровый двигатель мощностью более 60 л.с.
Сайт производителя

О супербюджетном кроссовере Suzuki S-Presso сообщалось уже не раз, но только сейчас появилось первое официальное фото новинки. Об этом сообщает Автоцентр.

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Подтвердилось также название авто и дата презентации - 30 сентября. Да, осталось совсем немного времени, а информации о машине известно совсем немного. Но скоро все прояснится.

Сейчас сообщают, что минимальная стоимость в 5000 долларов даже завышена - цены начнутся с 4600 долларов. Автомобиль нацелен на рынок Индии и о планах выхода в других странах не говорят.

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По неподтвержденной пока информации длина равна 3 565 мм, колесная база составляет 2 380 мм, а клиренс - 180 мм. Новый кроссовер получит литровый трехцилиндровый двигатель мощностью более 60 л.с.

Ранее сообщалось, что единственная доработанная мастерами Fiat “Волга“ - история авто.

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Теги: Suzuki S-Presso, бюджетные авто, Индия
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