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В Киеве 83-летний пенсионер сдал на права с первой попытки

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83-летний пенсионер сдал на права с первой попытки.
Категория А1 позволяет управлять мопедами, мотороллерами и другими 2-колесными транспортными средствами
Категория А1 позволяет управлять мопедами, мотороллерами и другими 2-колесными транспортными средствами
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Учится не поздно ни в каком возрасте. Это доказал 83-летний Виктор Антонович Бялковский, который сдал на права категории А1. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД в Facebook.

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“Недавно господин Виктор успешно сдал экзамен на право управления мопедом в одном из сервисных центров МВД в г. Киеве. Кстати, с первой попытки! Поздравляем новоиспеченного водителя!“, - говорится в сообщении.

Категория А1 позволяет управлять мопедами, мотороллерами и другими двухколесными (трехколесными) транспортными средствами, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Ранее сообщалось, что владельцы “евроблях“ проведут масштабную акцию протеста под Верховной Радой.

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Теги: Киев, права, пенсионер
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