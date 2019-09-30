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Владельцы "евроблях" проведут масштабную акцию протеста под Верховной Радой

Комментариев: 6
Автомобилисты соберутся возле Верховной Рады в среду, 2 октября.
Кроме этого “евробляхеры“ требуют уволить ряд чиновников
Кроме этого “евробляхеры“ требуют уволить ряд чиновников
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В среду, 2 октября, в Киеве планируется масштабная акция протеста владельцев “евроблях“. Автомобилисты соберутся возле Верховной Рады, сообщает сообщает Автоевросила,

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Также в соцсетях опубликованы требования активистов. Они включают, в частности требования

  • убрать акциз,
  • сделать справедливую ставку,
  • обеспечить справедливую оценку стоимости авто,
  • позволить растаможить микроавтобусы, автобусы, грузовики, которые были произведены в период включительно до 2010 года,
  • ввести обязательный техосмотр вместо сертификаций и евростандартов,
  • предоставить льготы людям с инвалидностью, многодетным и ветеранам.

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Кроме этого “евробляхеры“ требуют освободить с должностей главу таможни Нефедова и его помощников Назаренка и Власова.

Ранее сообщалось, что евробляхеров штрафуют, несмотря на отмену штрафов - СМИ.

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Теги: евробляхи, протест, акция протеста, растаможка. ВР
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Комментариев (6)
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Uvas    30.09.2019, 13:55
Оценка:  0
Uvas
Не придумать велосипед и сделать всё как в Польше
GentleAngel    30.09.2019, 13:53
Оценка:  0
GentleAngel
"...предоставить льготы людям с инвалидностью, многодетным и ветеранам." - это уже перебор, морда по диагонали не треснет? Откуда вообще у вышеназванных категорий деньги на авто? Они же малоимущие?!
гость  (аноним)  30.09.2019, 13:48
Оценка:  +1
гость
Одни и те же на манеже.Достали
гость  (аноним)  30.09.2019, 13:37
Оценка:  +1
гость
Задолбали! Установить самые максимальные налоги на растоможку металлолома! Будут бунтовать на заводы отправить пускай работают...
s-e-r    30.09.2019, 13:34
Оценка:  +1
s-e-r
Как они уже заип.....
гость  (аноним)  30.09.2019, 13:29
Оценка:  +3
гость
Идите работать, тошнит уже от этих долбодятлов.
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