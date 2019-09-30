Владельцы "евроблях" проведут масштабную акцию протеста под Верховной Радой
Автомобилисты соберутся возле Верховной Рады в среду, 2 октября.
В среду, 2 октября, в Киеве планируется масштабная акция протеста владельцев “евроблях“. Автомобилисты соберутся возле Верховной Рады, сообщает сообщает Автоевросила,
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Также в соцсетях опубликованы требования активистов. Они включают, в частности требования
- убрать акциз,
- сделать справедливую ставку,
- обеспечить справедливую оценку стоимости авто,
- позволить растаможить микроавтобусы, автобусы, грузовики, которые были произведены в период включительно до 2010 года,
- ввести обязательный техосмотр вместо сертификаций и евростандартов,
- предоставить льготы людям с инвалидностью, многодетным и ветеранам.
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Кроме этого “евробляхеры“ требуют освободить с должностей главу таможни Нефедова и его помощников Назаренка и Власова.
Ранее сообщалось, что евробляхеров штрафуют, несмотря на отмену штрафов - СМИ.
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