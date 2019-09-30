Владельцы "евроблях" проведут масштабную акцию протеста под Верховной Радой

Автомобилисты соберутся возле Верховной Рады в среду, 2 октября.

Кроме этого “евробляхеры“ требуют уволить ряд чиновников facebook.com

В среду, 2 октября, в Киеве планируется масштабная акция протеста владельцев “евроблях“. Автомобилисты соберутся возле Верховной Рады, сообщает сообщает Автоевросила,

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Также в соцсетях опубликованы требования активистов. Они включают, в частности требования

убрать акциз,

сделать справедливую ставку,

обеспечить справедливую оценку стоимости авто,

позволить растаможить микроавтобусы, автобусы, грузовики, которые были произведены в период включительно до 2010 года,

ввести обязательный техосмотр вместо сертификаций и евростандартов,

предоставить льготы людям с инвалидностью, многодетным и ветеранам.

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Кроме этого “евробляхеры“ требуют освободить с должностей главу таможни Нефедова и его помощников Назаренка и Власова.

Ранее сообщалось, что евробляхеров штрафуют, несмотря на отмену штрафов - СМИ.