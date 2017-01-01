Крутой беспилотный самосвал самостоятельно объезжает препятствия - видео

Очень непривычный из-за отсутствия кабины для водителя самосвал самостоятельно объехал препятствие.

Основным препятствием стал Volkswagen Golf, выехавший под колеса самосвалу Скриншот видео

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Новый беспилотный грузовик Scania AVL протестировали на глазах журналистов в Швеции. Кадры опубликовали в Facebook.

Очень непривычный из-за отсутствия кабины для водителя самосвал самостоятельно проехал по участку, объехав препятствия.

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Основным препятствием стал Volkswagen Golf, выехавший под колеса самосвалу. В итоге беспилотник самостоятельно отъехал назад и спокойно объехал машину.

Ранее сообщалось, что начал продаваться нашумевший кроссовер Suzuki S-Presso за 5 тысяч долларов.