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Крутой беспилотный самосвал самостоятельно объезжает препятствия - видео

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Очень непривычный из-за отсутствия кабины для водителя самосвал самостоятельно объехал препятствие.
Основным препятствием стал Volkswagen Golf, выехавший под колеса самосвалу
Основным препятствием стал Volkswagen Golf, выехавший под колеса самосвалу
Скриншот видео

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Новый беспилотный грузовик Scania AVL протестировали на глазах журналистов в Швеции. Кадры опубликовали в Facebook.

Очень непривычный из-за отсутствия кабины для водителя самосвал самостоятельно проехал по участку, объехав препятствия. 

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Основным препятствием стал Volkswagen Golf, выехавший под колеса самосвалу. В итоге беспилотник самостоятельно отъехал назад и спокойно объехал машину.

Ранее сообщалось, что начал продаваться нашумевший кроссовер Suzuki S-Presso за 5 тысяч долларов.

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Теги: грузовик, самосвал, Швеция
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