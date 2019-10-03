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Представлен бюджетный электрогрузовик за 5000 долларов

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Автомобиль выпускают по лицензии в Китае.
Представлен бюджетный электрогрузовик за 5000 долларов
© Jiangxi Changhe Automobile
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Представлен бюджетный электрогрузовик за 5000 долларов
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Уже сообщалось, что даже в Украине, с ее не самой продвинутой инфраструктурой, коммерческие электрокары очень выгодны.

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Тем интереснее этот электроавтомобиль за 5 тысяч долларов на базе старого Suzuki Wagon R первого поколения.

Автомобиль выпускают по лицензии в Китае, компанией Jiangxi Changhe Automobile (которая сегодня принадлежит BAIC). Старый фургон перезапустили в качестве электрокара в 2018 году.

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На смену ДВС пришел электромотор символической мощности 17,7 л.с. и запасом хода в 100 километров. Характеристики не впечатляют, но учитывая стоимость, это идеальный вариант для мелкого бизнеса.

Ранее сообщалось, что стала известна дата презентации новой Skoda Octavia - что известно сейчас.

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Теги: электрокар, Suzuki Wagon R, бюджетные авто
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.10.2019, 19:09
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гость
Мелкий бизнес на таких тазах точно ездить не будет. Это для люмпенов сёл.
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