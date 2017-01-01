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Крутой электрокар от Volvo начинают продавать в Европе - известна цена

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После поставок дорогой Polestar 2 Launch стоит ожидать появление и базовой, более дешевой модели.
Крутой электрокар от Volvo начинают продавать в Европе - известна цена
© Сайт производителя
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Крутой электрокар от Volvo начинают продавать в Европе - известна цена
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Электромобиль Volvo Polestar 2 выходит на европейский рынок. Какие особенности “одного из основных конкурентов Tesla Model 3, рассказало Авто24.

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В первую очередь всех интересуют, конечно, цены - в Германии базовая стоимость составляет 58 800 евро. Это приблизительно соответствует прогнозируемой американской цене на уровне 63 тыс долл.

Но, учитывая, что первым будет поставляться более дорогая Polestar 2 Launch, стоит ожидать появление и базовой, более дешевой модели. Ее оценивают примерно в 45 тысяч долларов. 

Запас хода электрокара составляет 440 км, что весьма неплохо. Появятся первые машины в Европе уже в 2020 году..

Ранее сообщалось, что новую Skoda Octavia 2020 засняли за месяц до премьеры - фото.

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Теги: электрокар, новости, Volvo Polestar 2
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