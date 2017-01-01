Новую Skoda Octavia 2020 засняли за месяц до премьеры - фото
До официальной презентации новой Skoda Octavia 2020 уже совсем немного, но четких фотографий новинки еще нет. Хотя, информация продолжает просачиваться.
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Так, на днях опубликовали предсерийный прототип. Об этом сообщает Автоцентр. Автомобиль в кузове лифтбек на фото по-прежнему прикрыт камуфляжем, но мы понимаем пропорции и даже некоторые детали.
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Передняя решетка станет еще крупнее - ее окончательную форму пока скрывают, но приблизительно уже понятно, как она выглядит. Задние фонари впервые в истории Octavia будут разделены на две части с небольшими секциями на крышке багажника.
Сбоку же заметны накладки на дверях и крыльях, скрывающие длинную горизонтальную выштамповку. Благодаря этому авто стало более стройным и динамичным.
Ранее сообщалось, что начал продаваться нашумевший кроссовер Suzuki S-Presso за 5 тысяч долларов.
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