Электрокар по китайским тестам проезжает без подзарядок порядка 400 км.

Электрокроссовер Volkswagen и JAC будут продавать за 18 тысяч долларов

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Электрокроссовер Volkswagen и JAC будут продавать за 18 тысяч долларов

Volkswagen и JAC совместными усилиями запустили в продажу электрический кроссовер SOL E20X. Об этом сообщает Electrive.

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Стоимость авто составляет примерно 18 тысяч долларов. Электрокар по китайским тестам проезжает без подзарядок порядка 400 км. Время зарядки составляет 50 минут до 80%.

Автомобиль изначально планировали выпускать, как Seat, что отразилось в дизайне. Разработчики сообщают, что интерьер кроссовера должен выделяться среди своих родственных моделей благодаря лучшему исполнению и элементам дизайна медного цвета

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Кроме этого SOL E20X может похвастаться восьмидюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы, полностью цифровую электронику приборной панели,систему входа без ключа, парковочный ассистент, предупреждение о слепых зонах.

Ранее сообщалось, что юристы предупреждают водителей о распространенном и законном штрафе полиции.