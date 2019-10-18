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Невероятное спасение: Полицейский США спас человека за секунду до жуткой смерти

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Сообщается, что на железнодорожном переезде в штате Юта застрял автомобиль - водитель потерял сознание и не мог сдвинуться с места.
Эти кадры сняты на видеорегистратор автомобиля американских патрульных полицейских
Эти кадры сняты на видеорегистратор автомобиля американских патрульных полицейских
Скриншот видео

Хотите почувствовать себя героем? В Сети появилось уникальное видео спасения человека за секунду до ужасной смерти, снятое практически от первого лица.

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Сообщается, что на железнодорожном переезде в штате Юта застрял автомобиль - водитель потерял сознание и не мог сдвинуться с места. Это произошло, когда прямо на машину ехал поезд.

Эти кадры сняты на видеорегистратор автомобиля американских патрульных полицейских. Патрульный успел вытащить человека за секунды до того мгновения, как локомотив смял машину. История закончилась хеппи-эндом, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Украине засветился топовый и самый скоростной Chevrolet Camaro.

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Теги: видео, жуткое видео, спасение
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ABCatBigmir    18.10.2019, 13:34
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