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В Украине засветился топовый и самый скоростной Chevrolet Camaro

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У этого авто трековый пакет 1LE, что добавило ему большое антикрыло, обвес, спортивную выхлопную систему и адаптивные амортизаторы.
В Украине засветился топовый и самый скоростной Chevrolet Camaro
© auto.ria.com
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В Украине засветился топовый и самый скоростной Chevrolet Camaro
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В Киеве продают крутой Chevrolet Camaro ZL1 2018 года. За авто с пробегом 5000 км просят 77 777 долларов. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Купе Chevrolet Camaro ZL1 - топовая модель авто. Автомобиль получил 6,2-литровый компрессорный V8 мощностью 650 л. с. и 10-ступенчатую АКПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и способен развить 318 км/ч.

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У этого авто трековый пакет 1LE, что добавило ему большое антикрыло, обвес, спортивную выхлопную систему и адаптивные амортизаторы. Кроме того, такой Шевроле Камаро облегчен на 27 кг.

Салон Chevrolet Camaro ZL1 отделан кожей и алькантарой. Также установлены спортивные ковшеобразные кресла Recaro.

Ранее сообщалось, что в “капсуле времени“ обнаружили “новый“ 30-летний ВАЗ-2106.

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Теги: интересные авто, Chevrolet Camaro ZL1, Украина
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