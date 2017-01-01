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В Европе презентовали новый электрокар дешевле 20 тысяч долларов

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Характеристики и цены автомобиля Uniti One, который уже готов к производству, оказались несколько другими.
В Европе презентовали новый электрокар дешевле 20 тысяч долларов
© Uniti One
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В Европе презентовали новый электрокар дешевле 20 тысяч долларов
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Стартап из Швеции озвучил стоимость своего первого электроавтомобиля Uniti One. На момент сбора средств для прототипа было заявлено, что компактный городской автомобиль с батареей мощностью 22 кВт/час будет стоить до 19 900 евро за машину 

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Однако характеристики и цены автомобиля Uniti One, который уже готов к производству, оказались несколько другими. Может показаться, что машина стала дешевле - 15 100 фунтов стерлингов в Великобритании (после 3500 фунтов субсидий), а это меньше 20 тысяч долларов.

Но такую цену хотят только за модель Uniti One с аккумулятором всего 12 кВт/час. Если вы хотите получить батарею, способную преодолевать 300 км, нужно будет заплатить 20 567 евро (22 700 долларов), еще 2800 евро придется отдать за быструю зарядку постоянного тока.

Ранее сообщалось, что стали известна цена электрокроссовера Audi e-tron в Украине.

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Теги: Uniti One, электрокар, стартап
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