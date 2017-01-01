В Европе презентовали новый электрокар дешевле 20 тысяч долларов

Характеристики и цены автомобиля Uniti One, который уже готов к производству, оказались несколько другими.

Стартап из Швеции озвучил стоимость своего первого электроавтомобиля Uniti One. На момент сбора средств для прототипа было заявлено, что компактный городской автомобиль с батареей мощностью 22 кВт/час будет стоить до 19 900 евро за машину

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Однако характеристики и цены автомобиля Uniti One, который уже готов к производству, оказались несколько другими. Может показаться, что машина стала дешевле - 15 100 фунтов стерлингов в Великобритании (после 3500 фунтов субсидий), а это меньше 20 тысяч долларов.

Но такую цену хотят только за модель Uniti One с аккумулятором всего 12 кВт/час. Если вы хотите получить батарею, способную преодолевать 300 км, нужно будет заплатить 20 567 евро (22 700 долларов), еще 2800 евро придется отдать за быструю зарядку постоянного тока.

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