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Дешевле, чем во всем мире: Стали известна цена электрокроссовера Audi e-tron в Украине

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Автомобиль презентовали год назад, но до покупателей они добираются только сейчас.
Дешевле, чем во всем мире: Стали известна цена электрокроссовера Audi e-tron в Украине
© audi-mediacenter
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Дешевле, чем во всем мире: Стали известна цена электрокроссовера Audi e-tron в Украине
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Стала известна цена долгожданного электрокроссовера Audi e-tron в Украине. Информацию опубликовал Автоцентр.

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Автомобиль презентовали год назад, но до покупателей они добираются только сейчас. Официальные представители компании Порше Украина сообщили, что в нашей стране купить Audi e-tron можно минимум за 64 990 евро.

В гривнах же на сайте компании указана сумма в 1 814 520,8 грн. В целом стоимость электрокроссовера в Украине дешевле, чем во всем мире. Для сравнения, в родной для себя Германии такой электрокар стоит от 79 990 евро

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За эти деньги будет предложена старшая версия модели, e-tron 55 quattro, которая поставляется с батареей емкостью 95 кВтч (запас хода 399 км по WLTP), 402-cильной силовой установкой и зарядкой на 150 кВт.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель едва не снес сразу троих прохожих на "зебре" - видео.

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Теги: Audi e-tron, новинка, стоимость авто
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