Mazda представила свой первый электрокар MX-30 - подробности

У новой Mazda MX-30 такая же платформа, как и у Mazda 3 и CX-30.

Появилась информация о первом электрокаре Mazda - MX-30. Об этом сообщает Автоцентр.

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Производить авто начнут с 2020 года, но в отдельных странах Европы заказы на него начнут принимать с марта. Также известна стоимость - 33 990 евро.

У новой Mazda MX-30 такая же платформа, как и у Mazda 3 и CX-30. Кроссовер оснащен мотором мощностью 143 л. с. и с крутящим моментом в 265 Н∙м. Запас хода - 200 км по циклу WLTP.

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В отделке салона использованы эко-дружелюбные материалы - искусственная кожа и пластик, полученный путем переработки бутылок. Кроме того, это первая модель Mazda с сенсорным 7-дюймовым дисплеем для управления климат-контролем.

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