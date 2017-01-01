Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Найди 10 отличий: Опубликовано фото обновленной версии "Нивы" Lada 4×4

Комментариев: 0
Зато хоть в салоне обещают более значительные перемены.
Найдите 10 отличий
Найдите 10 отличий
autocentre.ua

АвтоВАз анонсировал выход обновленной версии зннаменитой Нивы (или, как ее называют сейчас, Lada 4×4). Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Почему во время презентации пикапа Tesla разбилось стекло - комментарий Илона Маска

Найдите 10 отличий, как говорится. Мы нашли намного меньше, на фото передней части можно рассмотреть только измененный бампер.

Вряд ли сзади изменений больше. Зато в салоне обещают более значительные перемены, например, новый руль и приборная панель, а также измененная центральная консоль.

Читай также: Чем удивил новенький кроссовер Chery Tiggo 7 2020 - появились фото

Кроме того, в автомобиле наконец должен появится салонный фильтр (удивительно, что его до сих пор не было), улучшенная система отопления и новый задний диван.

Двигатель тот же - 1,7-литровый бензиновый двигатель на 83 л.с. (129 Нм).

В салоне новый руль и приборная панель
В салоне новый руль и приборная панель
autocentre.ua

Кроме того, в автомобиле наконец должен появится салонный фильтр
Кроме того, в автомобиле наконец должен появится салонный фильтр
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что уникальный спорткар-внедорожник Ferrari Dino "пустят с молотка".

Поделись:
Теги: Lada 4×4, Нива, рестайлинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь