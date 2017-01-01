Найди 10 отличий: Опубликовано фото обновленной версии "Нивы" Lada 4×4

Зато хоть в салоне обещают более значительные перемены.

АвтоВАз анонсировал выход обновленной версии зннаменитой Нивы (или, как ее называют сейчас, Lada 4×4). Об этом сообщает Автоцентр.

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Найдите 10 отличий, как говорится. Мы нашли намного меньше, на фото передней части можно рассмотреть только измененный бампер.

Вряд ли сзади изменений больше. Зато в салоне обещают более значительные перемены, например, новый руль и приборная панель, а также измененная центральная консоль.

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Кроме того, в автомобиле наконец должен появится салонный фильтр (удивительно, что его до сих пор не было), улучшенная система отопления и новый задний диван.

Двигатель тот же - 1,7-литровый бензиновый двигатель на 83 л.с. (129 Нм).

В салоне новый руль и приборная панель autocentre.ua

Кроме того, в автомобиле наконец должен появится салонный фильтр autocentre.ua

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