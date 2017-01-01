Представлена крутая "заряженная" версия Volkswagen Polo

Модель разработана полностью в Бразилии и на рынок выйдет в 2020 году.

На автосалоне в Сан-Пауло показали заряженную версию Volkswagen Polo (или по местному - Virtus). Об этом сообщает Carscoops.

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Модель разработана полностью в Бразилии и на рынок выйдет в 2020 году. В перспективе авто может выйти и на европейский рынок под названием Polo GTS.

Автомобиль будет комплектоваться 1,4-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем TSI с турбонаддувом, вырабатывающим 150 л.с. и крутящий момент 250 Нм. Также будет доступна версия на автогазе. Единственная доступная трансмиссия - это шестиступенчатый “робот“, ведущий передние колеса.

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