Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Украине засветился роскошный Bentley с газобалонным оборудованием

Комментариев: 0
В последнее время ГБО стали замечать и на недешевых внедорожниках премиум-класса.
6-литровый W12 битурбо мощностью 575 л. с. ест неплохо
6-литровый W12 битурбо мощностью 575 л. с. ест неплохо
Скриншот видео

Обычно газобалонное оборудование устанавливают на недорогие машины. Ведь, если у тебя хватило на дорогой автомобиль, то и на топливо должно найтись.

Читай также: Подержанный фургон Mercedes превратили в комфортное убежище для путешествий

Тем не менее, в последнее время ГБО стали замечать и на недешевых внедорожниках премиум-класса. Но и это и не все. В Киеве засекли уже и спорткар на газу - Bentley Continental GT.

И это не странно. 6-литровый W12 битурбо мощностью 575 л. с. ест неплохо: паспортный расход по городу - 25 л/100 км.

Читай также: Обычную Ниву тюнинговали запчастями Mercedes-AMG

Кстати, что установка ГБО на Бентли не особо влияет на его динамику. На бензине авто стартует до сотни за 5,9 с, на газу - за 6,1 с. Обзор авто опубликовал Motor-Gas.

Ранее сообщалось, что старенький микроавтобус Газель тюнинговали в Smart.

Поделись:
Теги: Bentley Continental GT, Украина, ГБО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь