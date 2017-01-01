В Украине засветился роскошный Bentley с газобалонным оборудованием

В последнее время ГБО стали замечать и на недешевых внедорожниках премиум-класса.

Обычно газобалонное оборудование устанавливают на недорогие машины. Ведь, если у тебя хватило на дорогой автомобиль, то и на топливо должно найтись.

Читай также: Подержанный фургон Mercedes превратили в комфортное убежище для путешествий

Тем не менее, в последнее время ГБО стали замечать и на недешевых внедорожниках премиум-класса. Но и это и не все. В Киеве засекли уже и спорткар на газу - Bentley Continental GT.

И это не странно. 6-литровый W12 битурбо мощностью 575 л. с. ест неплохо: паспортный расход по городу - 25 л/100 км.

Читай также: Обычную Ниву тюнинговали запчастями Mercedes-AMG

Кстати, что установка ГБО на Бентли не особо влияет на его динамику. На бензине авто стартует до сотни за 5,9 с, на газу - за 6,1 с. Обзор авто опубликовал Motor-Gas.

Ранее сообщалось, что старенький микроавтобус Газель тюнинговали в Smart.