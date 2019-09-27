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Украинский мастер сам собрал себе автомобиль и ездит на нем уже 20 лет

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Подготовка к реализации непростого проекта заняла несколько лет.
Самодельный автомобиль был готов в 1994 году
Самодельный автомобиль был готов в 1994 году
wikipedia.org

Стоимость автомобилей в Украине, к сожалению, не по карману для большинства наших соотечественников. Но если одни ищут оправдания, то другие находят возможности.

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Так, житель Бердянска Виктор Головань на протяжении 25 лет использует автомобиль собственной конструкции “Азов“. О создателе машине и его творении рассказали в сюжете канала TV5.

Создать машину Виктор Головань задумал еще в 1980 году. Но подготовка к реализации непростого проекта заняла несколько лет.

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Самодельный автомобиль был готов в 1994 году. Часть узлов и агрегатов конструктор взял у Запорожца, но доработал их. Так, двигатель ЗАЗ был форсирован и переведен на бензин А-95.

Небольшой переднемоторный хетчбэк способен развить 130 км/ч и расходует 7,5 л/100 км. Машину даже удалось зарегистрировать в ГАИ и получить на нее номера.

Ранее сообщалось, что китайцы тюнинговали настоящий “Гелендваген“ в Rolls-Royce.

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Теги: самодельное авто, интересное авто, история
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