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Крещатик перестанет быть пешеходным в выходные дни

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Власти Киева решили не перекрывать движение на Крещатике в выходные дни с 1 декабря по 26 января.
Уже с 26-го января в центре Киева будут привычно ограничивать движение по Крещатику в выходные дни
Уже с 26-го января в центре Киева будут привычно ограничивать движение по Крещатику в выходные дни
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Власти Киева решили не перекрывать движение на Крещатике в выходные дни с 1 декабря по 26 января. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

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“С 1 декабря до 26 января каждую субботу, каждое воскресенье, в выходные и праздничные дни Крещатик не будут перекрывать, то есть он будет открыт для проезда. Это связано с одновременными ограничениями движения авто вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Рождества и Нового года“, – сообщает Центр организации дорожного движения.

Другими словами, уже с 26-го января в центре Киева будут привычно ограничивать движение по Крещатику в выходные, а Владимирский проезд откроют для транспорта.

Ранее сообщалось, что ВР приравняла людей с инвалидностью на колясках к участникам дорожного движения.

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Теги: Крещатик, правила, перекрытие движения
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VVTF2wtf_uebok    09.12.2019, 18:50
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Д о л б о ё б ы каклятские)))
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