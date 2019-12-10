Илон Маск попал в ДТП на новом пикапе Tesla Cybertruck - видео

Можно представить, какую реакцию вызвал автомобиль.

Одна из главнейших новинок последних нескольких месяцев пикап Tesla Cybertruck снова замечена на дорогах общего пользования. В этот раз за рулем находился сам лидер Тесла Илон Маск.

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Миллиардер приехал на этом авто в ресторан японской кухни "Нобу", совладельцем которого является сам Роберт де Ниро. Сообщается, что Маск очень любит этот ресторан в центре Лос-Анджелеса и его нередко там видят.

В этот вечер основатель Tesla ужинал со своей девушкой Граймс и главным дизайнером компании Францом фон Хольцхаузеном. Можно представить, какую реакцию вызвал автомобиль. На выезде из ресторана Маск даже зацепил и сбил столбик ограждения.

Ранее сообщалось, что Илон Маск выиграл нашумевшее судебное дело из-за ссоры в Твиттере.