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Илон Маск попал в ДТП на новом пикапе Tesla Cybertruck - видео

Комментариев: 4
Можно представить, какую реакцию вызвал автомобиль.
Илон Маск попал в ДТП на новом пикапе Tesla Cybertruck - видео

Одна из главнейших новинок последних нескольких месяцев пикап Tesla Cybertruck снова замечена на дорогах общего пользования. В этот раз за рулем находился сам лидер Тесла Илон Маск.

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Миллиардер приехал на этом авто в ресторан японской кухни "Нобу", совладельцем которого является сам Роберт де Ниро. Сообщается, что Маск очень любит этот ресторан в центре Лос-Анджелеса и его нередко там видят.

В этот вечер основатель Tesla ужинал со своей девушкой Граймс и главным дизайнером компании Францом фон Хольцхаузеном. Можно представить, какую реакцию вызвал автомобиль. На выезде из ресторана Маск даже зацепил и сбил столбик ограждения.

Ранее сообщалось, что Илон Маск выиграл нашумевшее судебное дело из-за ссоры в Твиттере.

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Теги: Tesla Cybertruck, авто, Илон Маск
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  10.12.2019, 14:09
Оценка:  +1
гость
Аппарат!
гость  (аноним)  10.12.2019, 14:01
Оценка:  -1
гость
You need to talk less, if you got behind the wheel, then fuck you fucking click.
гость  (аноним)  10.12.2019, 13:58
Оценка:  -1
гость
Fucking ice.
ВыВсеВрети    10.12.2019, 13:34
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
писаки, где ДТП????...))))))))
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