Илон Маск выиграл нашумевшее судебное дело из-за ссоры в Твиттере

Дайвер обиделся и подал в суд, требуя компенсацию в размере 190 млн долларов.

Илон Маск не будет платить компенсацию в размере 190 млн долларов за оскорбление в Твиттере. Об этом сообщает Авто24.

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64-летний дайвер Вернон Ансуорт подал в суд на Маска после перепалке в Твиттере. Илон Маск в то время пытался помочь эвакуации детей, которые застряли в пещере в Таиланде и заявил, что создаст со своими инженерами специальную мини-субмарину.

Ансуорт, который на месте помогал спасти детей, отреагировал на идею Илона Маска фразой “можешь запихнуть ту субмарину туда, где больнее“ в Твиттере. Маск за словом в карман не полез и обозвал дайвера в том же твиттере “pedo guy” - “педофилом“.

Дайвер обиделся и подал в суд, требуя компенсацию в размере 190 млн долларов. В суде Маск говорил, что сначала принял Ансуорта за “случайного парня”, что не имеет отношения к спасательной операции, и тем более не ожидал, что твит со словами “pedo guy” будет воспринят буквально, однако извинился за свои слова.

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В итоге присяжные все же решили, что перепалка не была настолько серьезной. После вердикта, глава SpaceX и Tesla заявил журналистам: “Моя вера в человечество восстановлена”. Адвокат дайвера Лин Вуд заявил, что они оставляют суд с высоко поднятой головой, хотя вердикт присяжных нельзя назвать хорошим решением для общества.

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