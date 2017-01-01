Крутую коллекцию McLaren из провинции показали на видео

Украшением гаража считается новенький McLaren Senna с карбоновым кузовом.

Кейти Каргилл обладает не только очень автомобильной фамилией, но и четырьмя суперкарами McLaren. Скриншот видео

Кто бы догадался, что такая крутая коллекция суперкаров McLaren из США найдется не в Лос-Анджелесе, Майами или Нью-Йорке, а в маленьком городке в Колорадо.

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Кейти Каргилл обладает не только очень автомобильной фамилией (звучит, как Car Girl - “автодевушка), но и четырьмя суперкарами McLaren.

Украшением гаража считается новенький McLaren Senna с карбоновым кузовом. Кроме него, Кейти обладает парой McLaren 570S, а также оранжевым Azores Orange 720S.. Учитывая, что рядом с ней Скалистые горы и почти пустые горные серпантины с живописными пейзажами, кататься на этих суперкарах должно быть одно удовольствие.

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