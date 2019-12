Разбитые стекла - не проблема: Появилось фото из автомобильного прошлого Илона Маска

Читай также: Илон Маск попал в ДТП на новом пикапе Tesla Cybertruck - видео

Илон Маск увлекался автомобилями еще в достаточно молодом возрасте. Об этом свидетельствует фото, выложенное в Твиттер мамой бизнесмена.

На кадре видно 24-летнего Илона, который самостоятельно меняет стекло на стареньком BMW 320i 1978 выпуска. Это, кстати, первое авто Маска - его он приобрел за 1400 долларов в 1993 году.

Фотография явно отсылает к недавним проблемам с окнами на презентации пикапа Cybertruck - бронированные стекла неожиданно разбились во время их теста.

Любопытно, что всего через 4 года после того, как был сделан этот снимок, Маск купил уже McLaren F1.

⁦@elonmusk⁩ #1995 And people said you knew nothing about cars😏🤣 #FoundThisPhoto 😍 pic.twitter.com/CpfKvjXdQh