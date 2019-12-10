Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Разбитые стекла - не проблема: Появилось фото из автомобильного прошлого Илона Маска

Комментариев: 0
На кадре видно 24-летнего Илона, который самостоятельно меняет стекло на стареньком BMW 320i 1978 выпуска.
Любопытно, что всего через 4 года после того, как был сделан этот снимок, Маск купил уже McLaren F1.
Любопытно, что всего через 4 года после того, как был сделан этот снимок, Маск купил уже McLaren F1.
twitter.com

Читай также: Илон Маск попал в ДТП на новом пикапе Tesla Cybertruck - видео

Илон Маск увлекался автомобилями еще в достаточно молодом возрасте. Об этом свидетельствует фото, выложенное в Твиттер мамой бизнесмена.

На кадре видно 24-летнего Илона, который самостоятельно меняет стекло на стареньком BMW 320i 1978 выпуска. Это, кстати, первое авто Маска - его он приобрел за 1400 долларов в 1993 году.

Читай также: Илон Маск выиграл нашумевшее судебное дело из-за ссоры в Твиттере

Фотография явно отсылает к недавним проблемам с окнами на презентации пикапа Cybertruck - бронированные стекла неожиданно разбились во время их теста.

Любопытно, что всего через 4 года после того, как был сделан этот снимок, Маск купил уже McLaren F1.

Ранее сообщалось, что новый пикап Tesla впервые засветился на обычной дороге - видео.

Поделись:
Теги: Илон Маск, фото, ретрофото, Tesla
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь