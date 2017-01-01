Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Nissan Leaf встретит свое десятилетие обновленной моделью - фотографии

Комментариев: 0
Мультимедийная система с девятидюймовым экраном теперь входит в стандартную комплектацию.
Мультимедийная система с девятидюймовым экраном теперь входит в стандартную комплектацию
Мультимедийная система с девятидюймовым экраном теперь входит в стандартную комплектацию
auto.24tv.ua

Самому популярному электрокару в Украине Nissan Leaf скоро будет уже 10 лет. Юбилей отметят выпуском обновленной версии машины. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Опубликованы первые живые фотографии первого электрокроссовера Porsche

Правда, изменения не будут масштабными. Основное нововведение - усовершенствованный частичный автопилот ProPILOT, удерживающий заданную скорость на спуске.

Также ProPILOT Park сможет на 20% уменьшить скорость парковки. Кроме того, электромобиль получил интеллектуальную систему мониторинга слепых зон и систему звукового оповещения пешеходов во время движения на городских скоростях или задним ходом.

Читай также: Роскошный Lamborghini обнаружили брошенным прямо на трассе - видео

Мультимедийная система с девятидюймовым экраном теперь входит в стандартную комплектацию. В навигацию добавлен план перезарядки батареи, появилась точка доступа Wi-Fi.

В навигацию добавлен план перезарядки батареи, появилась точка доступа Wi-Fi
В навигацию добавлен план перезарядки батареи, появилась точка доступа Wi-Fi
auto.24tv.ua

Ранее сообщалось, что General Motors продает свой последний завод в РФ.

Поделись:
Теги: Nissan Leaf, обновленная версия, новнка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь