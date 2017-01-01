Nissan Leaf встретит свое десятилетие обновленной моделью - фотографии

Мультимедийная система с девятидюймовым экраном теперь входит в стандартную комплектацию.

Мультимедийная система с девятидюймовым экраном теперь входит в стандартную комплектацию auto.24tv.ua

Самому популярному электрокару в Украине Nissan Leaf скоро будет уже 10 лет. Юбилей отметят выпуском обновленной версии машины. Об этом сообщает Автоцентр.

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Правда, изменения не будут масштабными. Основное нововведение - усовершенствованный частичный автопилот ProPILOT, удерживающий заданную скорость на спуске.

Также ProPILOT Park сможет на 20% уменьшить скорость парковки. Кроме того, электромобиль получил интеллектуальную систему мониторинга слепых зон и систему звукового оповещения пешеходов во время движения на городских скоростях или задним ходом.

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Мультимедийная система с девятидюймовым экраном теперь входит в стандартную комплектацию. В навигацию добавлен план перезарядки батареи, появилась точка доступа Wi-Fi.

В навигацию добавлен план перезарядки батареи, появилась точка доступа Wi-Fi auto.24tv.ua

Ранее сообщалось, что General Motors продает свой последний завод в РФ.