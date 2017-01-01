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Опубликованы первые живые фотографии первого электрокроссовера Porsche

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От Porsche Taycan внедорожная версия отличается увеличенным клиренсом, пластиковым обвесом и меньшим углом наклона задних стоек крыши.
Автомобиль представят в следующем году, а его производство стартует в 2021 году
Автомобиль представят в следующем году, а его производство стартует в 2021 году
autocentre.ua

Первый электрокроссовер Porsche Taycan Cross Turismo сфотографировали во время тестов за полярным кругом. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автомобиль представят в следующем году, а его производство стартует в 2021 году. У машины есть необычный камуфляж, но похоже, что дизайн слабо поменялся по сравнению с концептом.

От Porsche Taycan внедорожная версия отличается увеличенным клиренсом, пластиковым обвесом и меньшим углом наклона задних стоек крыши.

Как и стандартный Taycan, Cross Turismo будет доступен в полноприводных версиях 4S (571 л. с.), Turbo (680 л. с.) и Turbo S (761 л. с.). Все модификации оснастят аккумуляторной батареей на 93,4 кВт∙ч, а запас хода составит свыше 400 км по циклу WLTP.

У машины есть необычный камуфляж, но похоже, что дизайн слабо поменялся по сравнению с концептом
У машины есть необычный камуфляж, но похоже, что дизайн слабо поменялся по сравнению с концептом
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что General Motors продает свой последний завод в РФ.

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Теги: Porsche Taycan Cross Turismo, электрокроссовер, новинки
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