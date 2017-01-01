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Ярошевич предупредил, что нардепы пытаются забыть о доступной растаможке

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В Верховной Раде готовят новый законопроект о “евробляхах“, который может оказаться еще менее выгодным для растаможки.
Выгодная растаможка в Украине может так и не появиться
Выгодная растаможка в Украине может так и не появиться
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В Верховной Раде готовят новый законопроект о “евробляхах“, который может оказаться еще менее выгодным для растаможки. Об этом сообщает лидер “евробляхеров“ Олег Ярошевич.

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По словам Ярошевича, штрафы могут отсрочить до июня. А до этого времени нардепы и Нефедов подготовят собственный закон, который предлагает еще худшие условия растаможки, чем те, что действуют сейчас.

“Некоторые депутаты уже подготовили закон вместе с Нефедовым, который предложил такую схему – растамаживать автомобили от кубических сантиметров. Вот теперь считайте так, что за один кубик мы должны платить один доллар, плюс НДС, плюс пошлина. То есть этот закон, который они хотят принять, будет в разы больше, даже тот, что действует сегодня Южаниной и Порошенко“, - говорит Ярошевич.

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Теги: евробляхи, растаможка, новости
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