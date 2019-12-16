Когда водителям можно ездить по тротуару - решение суда
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Верховный суд Украины признал штраф за проезд по тротуару незаконным. О решении свидетельствует постановление Верховного суда опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
Сообщается, что инспектор наложил на водителя Skoda штраф в размере 255 гривен за выезд на тротуар. В итоге водитель смог оспорить наказание только в Верховном суде.
В решении отмечается, что автомобиль на тротуаре парковать разрешается в том случае, если для прохода пешеходов остается два метра. При этом для заезда и выезда из такого “паркоместа“ водитель может полноценно выезжать на тротуар.
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“Очевидным и понятным является то, что осуществлению стоянки легкового автомобиля в пределах требований пункта 15.10 “в“ ПДД Украины, то есть на краю тротуара, где для движения пешеходов остается по меньшей мере 2 метра, предшествует движение, связанное с заездом на такое место, а после ее окончания - движение, связанное с выездом автомобиля из такого места стоянки“, - говорится в оценке ситуации судом.
Ранее сообщалось, как обещают реформировать таможню.
Полная версия правил
2метра при налии знака который разрешает парковаться на тратуаре ... и в описании ни слова был этот знак или нет