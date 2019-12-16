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Когда водителям можно ездить по тротуару - решение суда

Комментариев: 2
Сообщается, что инспектор наложил на водителя Skoda штраф в размере 255 гривен за выезд на тротуар.
Автомобиль на тротуаре парковать разрешается, если для прохода пешеходов остается два метра
Автомобиль на тротуаре парковать разрешается, если для прохода пешеходов остается два метра
depositphotos.com

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Верховный суд Украины признал штраф за проезд по тротуару незаконным. О решении свидетельствует постановление Верховного суда опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Сообщается, что инспектор наложил на водителя Skoda штраф в размере 255 гривен за выезд на тротуар. В итоге водитель смог оспорить наказание только в Верховном суде.

В решении отмечается, что автомобиль на тротуаре парковать разрешается в том случае, если для прохода пешеходов остается два метра. При этом для заезда и выезда из такого “паркоместа“ водитель может полноценно выезжать на тротуар.

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“Очевидным и понятным является то, что осуществлению стоянки легкового автомобиля в пределах требований пункта 15.10 “в“ ПДД Украины, то есть на краю тротуара, где для движения пешеходов остается по меньшей мере 2 метра, предшествует движение, связанное с заездом на такое место, а после ее окончания - движение, связанное с выездом автомобиля из такого места стоянки“, - говорится в оценке ситуации судом.

Ранее сообщалось, как обещают реформировать таможню.

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Теги: парковка, герои парковки, суд
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Комментариев (1)
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Путин_xyйло    16.12.2019, 19:31
Оценка:  0
Путин_xyйло
А давить пешеходов, попутно, суд тоже разрешил?
гость  (аноним)  16.12.2019, 18:16
Оценка:  0
гость
Они пдд читали ?
2метра при налии знака который разрешает парковаться на тратуаре ... и в описании ни слова был этот знак или нет
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