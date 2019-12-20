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Топ-версия Нивы впервые в истории получила подстаканники

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В целом, можно понять инженеров, автомобиль которых покупают скорее из-за неплохих внедорожных качеств и сравнительно низкой цены.
Топ-версия Нивы впервые в истории получила подстаканники
© motor1.com
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Топ-версия Нивы впервые в истории получила подстаканники
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Появились подробности топ-версии новой Нивы Urban. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автомобилю традиционно сохраняют классическую конструкцию, внося только единичные изменения. Но в этот раз инженеры пошли на решительный шаг и добавили в топовую комплектацию еще одну розетку 12в и два подстаканника.

В целом, можно понять инженеров, автомобиль которых покупают скорее из-за неплохих внедорожных качеств и сравнительно низкой цены, а не из-за дизайна, или комфорта.

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Топ-комплектацию Urban дополняют подогревы передних сидений, пластиковые бампера, с вмонтированными по бокам круглыми противотуманками, а также стеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, гидроусилитель руля, кондиционер и, даже, небольшой электронный дисплей на панели приборов. С технической стороны изменений нет.

Ранее сообщалось, что 12-летний австралийский мальчик спасся от лесного пожара за рулем пикапа.

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Теги: Нива, РФ, новинки
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Комментариев (1)
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Лапотники-скот  (аноним)  20.12.2019, 17:41
Оценка:  0
Лапотники-скот
Если граненный не стает лапотники не будут покупать
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