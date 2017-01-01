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Новый "пассажирский" Mercedes-Benz Sprinter впервые засняли в Украине

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Авто построено на шасси, рассчитанном на полную массу 5000 кг, поэтому задние колеса здесь с двускатной ошиновкой.
Новый "пассажирский" Mercedes-Benz Sprinter впервые засняли в Украине
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Новый "пассажирский" Mercedes-Benz Sprinter впервые засняли в Украине
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К концу года в Украину приехал первый заводской “пассажирский“ Mercedes-Benz Sprinter 3-го поколения. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автобус называется Mercedes-Benz Sprinter Transfer 45 и поставлен он Центром коммерческой техники “Атлант“ - официальным дилером Daimler AG в Украине.

У машины 7,36 метра длины, колесная база 4,33 м и 19 комфортабельных пассажирских мест. Авто построено на шасси, рассчитанном на полную массу 5000 кг, поэтому задние колеса здесь с двускатной ошиновкой.

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Под капотом находится 2,14-литровый турбодизель OM 651 мощностью 143 или 163 л.с., а в качестве опции возможен 3,0-литровый на 190 л. с.

Ранее сообщалось, что появились первые официальные изображения нового седана Skoda Rapid 2020.

 

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Теги: Mercedes-Benz Sprinter, новинка, Украина
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